Il Torino surclassa il Milan 3-1 e sente profumo d' Europa

(Di sabato 18 maggio 2024) Uncinico e brillante supera ilper 3-1, sorpassa il Napoli in classifica e, a una giornata dalla fine del campionato, continua a sognare l’. Sono Zapata, Ilic a Rodriguez ad abbattere un avversario fragile difensivamente e con la testa già alla prossima stagione. La prima chance è di Pulisic , che al 7' ci prova con il destro ma Masina salva la situazione stoppando la conclusione...

37esima giornata del campionato di serie A Milan sconfitto dal Torino per 3-1 fuori casa nella 37esima giornata del campionato di serie A. Il primo tempo si chiude con i granata che conducono la partita 2-0, grazie ai gol di i Zapata al 26' e Ilic ...

Vanno in archivio altri due incontri validi per la 37ma giornata della Serie A 2023-2024 di Calcio : l’Atalanta passa per 0-2 in casa del Lecce , mettendo al sicuro il 5° posto e qualificandosi così per la prossima Champions League, mentre il Torino ...

(Adnkronos) – Milan sconfitto dal Torino per 3-1 fuori casa nella 37esima giornata del campionato di serie A. Il primo tempo si chiude con i granata che conducono la partita 2-0, grazie ai gol di i Zapata al 26? e Ilic al 40?. Al 46? è ancora il ...

PIOLI: "RISULTATO TROPPO SEVERO" - PIOLI: "RISULTATO TROPPO SEVERO" - Soprattutto nel primo tempo siamo stati disattenti e ci hanno puniti. Era una partita difficile, su tante seconde palle il torino è stato più bravo". Queste le parole di Pioli dopo la sconfitta contro ...

JURIC: "VITTORIA PER L'EUROPA" - JURIC: "VITTORIA PER L'EUROPA" - Resta solamente una partita e dobbiamo provare a vincerla, anche se sarà difficile". Così Juric dopo la vittoria sul milan. "Al di là dei risultati penso che in tutto il campionato la squadra abbia ...

Buongiorno: “Serata perfetta”. Bellanova: “Questo gruppo non molla mai” - Buongiorno: “Serata perfetta”. Bellanova: “Questo gruppo non molla mai” - L’eventuale qualificazione alla Conference League non dipenderà solamente dal risultato della partita di domenica contro l’Atalanta, ma il destino torino sarà deciso anche dai risultati della Fiorenti ...