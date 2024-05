Azzardo patologico Boom e allarme | Più di 80 pazienti in soli cinque mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) "Non chiamatela ludopatia, mapatia, nei primidel 2024 tante richieste di aiuto quanto in tutto il 2023". Lo dice Francesco Lamanna, Responsabile Unità Funzionale SerD, dell’Usl Nord-Ovest che traccia un bilancio di quanto fatto finora nella lotta alla dipendenza da gioco d’. Lamanna, innanzitutto ci può dire quante persone sono in cura? "Nel 2023 abbiamo avuto 86, i primidel 2024 hanno già registrato un numero simile, ma questa è solo la punta dell’iceberg, chi soffre di questa malattia spesso si vergogna e ci vogliono anni prima che riconosca di avere bisogno di aiuto". Si parla di ludopatia? "Io la chiamereipatia, perché riguarda la dipendenza dal gioco d’e non dal gioco in sé. Noi al SerD trattiamo la ...