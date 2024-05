Nicola Colombo il presidente da non scordare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Crippa Se arrivano i risultati, un po’ di gente in più allo stadio arriverà. È il miglior modo per convincere il territorio. A cominciare dal prossimo campionato di Serie D". Anno 2016, mese di agosto. Nel suo ufficio in via Ragazzi del ’99 c’è un uomo solo. Poco più di un anno prima, ha messo mano al portafogli e, con qualche centinaio di migliaia di euro, ha comprato una società di calcio appena fallita per la seconda volta in pochi anni nella quasi indifferenza generale. In Brianza però a nessuno sembra interessare, nessuno intende investire nel calcio, improbabili stranieri hanno appena fatto strame della società biancorossa. Al primo anno di Dilettanti, allo stadio si conta una manciata di spettatori e perfino i Tribunali del calcio hanno negato un ripescaggio - a dispetto dei conti finalmente in ordine - appena richiesto buttando via altri diecimila euro. ...