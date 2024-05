Guida autonoma - perché sfida la Formula 1

La possibile virata di Elon Musk, come trapelato nelle settimane scorse, di stracciare i piani per un nuovo modello sotto i $25.000 ha scatenato diverse reazioni tra gli investitori e i media. Molti hanno criticato la possibile scelta come una ...

“Lei non deve fare niente. Prema solo il pulsante d’avvio e lasci il freno. Non tocchi nulla. Si affidi alla macchina. Dell’uomo non c’è bisogno”. Aiuto. Parole grosse. Maria Marcello, 25 anni, ing... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

Perché la guida autonoma sfida la Formula 1 - Perché la guida autonoma sfida la Formula 1 - Per imparare a gestire i software di intelligenza artificiale in contesti di alta velocità e a rischio di incidente. E raccogliere così dati sulla sicurezza stradale. L'Italia al centro dei test ...

La Mia Auto: tutte - La Mia Auto: tutte - Waymo, la società preposta allo sviluppo della guida autonoma di Alphabet (Google), è una delle realtà più consolidate nel settore delle driverless car. Nonostante rappresenti un’eccellenza nelle ...

Due incidenti con due moto per la self driving car Zoox di Amazon: in corso le indagini - Due incidenti con due moto per la self driving car Zoox di Amazon: in corso le indagini - Indagata negli States Zoox, società specializzata in guida autonoma. Due incidenti non gravi con due motociclette hanno acceso un faro sul modello coinvolto ...