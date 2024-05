(Di domenica 19 maggio 2024) Ilinha richiamato al Castello Visconteo un pubblico di quasi duecento persone interessato ad approfondire i temi di salute e desideroso di vedere una sfilata sui generis. In campo Humanitas Mater Domini, partner scientifico della manifestazione storica che, in collaborazione con Fondazionee con il patrocinio del Comune, ha organizzato due momenti rivolti allein occasione della Festa della mamma. Il primo è stato un incontro per fare il punto della situazione sui temi della prevenzione, della ricerca senologica, del supporto psicologico durante la malattia. A discuterne gli specialisti ospedalieri: il dottor Claudio Andreoli (coordinatore Breast unit), la dottoressa Veronica Arlant (chirurgo senologo), il dottor Roberto Travaglini (medico chirurgo e oncologo unità Senologia) e la dottoressa ...

Il Comune di Siena ha deciso che sarà Luigi De Rosa a raccogliere il delicatissimo testimone dell’ Ufficio Palio da Guido Collodel. Il sindaco Nicoletta Fabio, dunque, ha individuato un nome in divisa per questo ruolo. E oggi il funzionario della ...

Palio in rosa, applausi al coraggio delle donne - palio in rosa, applausi al coraggio delle donne - Legnano, sfilata d’eccezione. Fianco a fianco castellane e malate oncologiche che hanno raccontato la loro battaglia ...

Palio dei barchini, settimana clou. Quattro contrade per un cencio - palio dei barchini, settimana clou. Quattro contrade per un cencio - La settimana del palio è iniziata ieri sera con una cena in centro alla quale hanno partecipato seicento persone. Tra una settimana esatta sarà la domenica della sfilata e delle gare. San Martino, vin ...

Svelata la Spada e gli atleti che si contenderanno la corsa: tutto pronto a Camerino per la rievocazione storica (foto) - Svelata la Spada e gli atleti che si contenderanno la corsa: tutto pronto a Camerino per la rievocazione storica (foto) - 4' di lettura 18/05/2024 - In una sala consiliare del Comune, coloratissima per la presenza di tutti gli atleti della corsa alla Spada e palio e le atlete (che si contenderanno il palio di Santa ...