Bocciato il Masterplan anti erosione La Regione rimanda tutto alla Via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Niente da fare per ilcontro l’dal Frigido al Lavello presentato al tavolo delladal Comune di Massa: il documento, complesso e articolato, che prevede interventi per decine di milioni di euro in più lotti e in varie modalità di attuazione, è statotoprocedura di Valutazione di impatto ambientale (Via). Questo richiederà più analisi, verifiche e anche più tempo per riuscire a superare gli ostacoli burocratici. Non sono bastate le integrazioni presentate dalle società incaricate per la progettazione dal Comune, Dhi e Dinamica, già a partire dal 2021: troppi ‘scogli’ da evitare per le due ipotesi progettuali su quasi 5 km di costa con diversi impatti economici, una da circa 32 milioni di euro e un altro da oltre 43 milioni. Già nella prima fase dei pareri, Arpat ...