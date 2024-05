Vis Pesaro-Recanatese oggi in tv | data - orario e diretta streaming playout Serie C 2023 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Vis, match valevole per il ritorno deidel campionato italiano di. La formazione marchigiana arriva dalla sconfitta per 1-0 subita nella partita di ane ha bisogno di centrare una vittoria tra le mura amiche per garantirsi la permanenza inC. La compagine giallorossa, dal suo canto, ha un piccolo vantaggio di un gol e andrà in trasferta per provare a difenderlo con le unghie e con i denti fino alla fine. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport ...

Recanatese, Meli: "Trasferta di Pesaro da giocare come una finale" - Recanatese, Meli: "Trasferta di Pesaro da giocare come una finale" - Tutto in novanta minuti per la Recanatese, che domani, a Pesaro, deve difendere il vantaggio conquistato nella gara d'andata dei playout. A presentare la sfida di ritorno è l'estremo difensore dei ...

Pesaro Celebra il XVII Venerini day: la cultura come ponte di bellezza e speranza - Pesaro Celebra il XVII Venerini day: la cultura come ponte di bellezza e speranza - Nei due giorni della manifestazione, alunni, genitori e docenti di tutte le opere della Provincia, che oltre all’Italia comprende Albania e Romania, si sono confrontati, anche con l’apporto di esperti ...

Cianni detta la ricetta per Pesaro: "La Recanatese ha un solo risultato" - Cianni detta la ricetta per Pesaro: "La Recanatese ha un solo risultato" - Il dt sul match di domenica: "Dimentichiamo la vittoria dell’andata, in campo senza fare calcoli ma per vincere" ...