Juve - con Allegri ora lo scontro è legale Summit alla Continassa | parte la nuova era

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) La mimica del Max furioso dell’Olimpico è già stata vivisezionata mille volte dai media, con l’intero popolo del calcio – non solo quellontino – impegnato in un minuzioso lavoro al Var per riscontrare lo strappo insanabile fra il tecnico e la: quello che poi l’esonero ha certificato. Ma le stesse immagini della sceneggiata finale dievidenziano anche come il condottiero non fosse stato per nulla scaricato dai suoi. Fra camicie che saltano e attacchi Var, l’allenatore riceve abbracci sinceri dai giocatori. E le parole social di molti di loro ieri non paiono affatto di convenienza. "È importante saper dire grazie a chi ti ha accolto ragazzo e ti ha aiutato a diventare uomo. Grazie di tutto Mister!", posta Vlahovic. Poi interviene anche Bremer: "Questo percorso ci ha fatto crescere, ci ha reso più forti e ci ha fatto ...