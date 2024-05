Pechino alza la tensione mentre a Taiwan si insedia il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 19 maggio 2024) Dalla Repubblica di Cina-hanno riferito che martedì le forze della Cina Popolare stavano effettuando un’altra “pattuglia di combattimento” vicino all’isola, inclusa una missione di aerei militari attraverso la sensibile linea mediana dello Stretto di. Questo accadele tensioni tra i due Paesi aumentano per le provocazioni dinella settimana che precede il giorno in cui ilese entrerà in carica. Negli ultimi quattro anni, l’esercito della Cina Popolare ha notevolmente intensificato le sue attività nell’area di, governata democraticamente ma checonsidera come un proprio territorio. Si tratta di una posizione che il governo di Taipei logicamente e giustamente respinge ...