Caserma vigili del fuoco Dopo un’attesa di mesi il via alla ristrutturazione

(Di domenica 19 maggio 2024)deideldi via Degli Abeti, finalmente nel vivo i lavori die restyling. Erano annunciati per lo scorso febbraio, sono di fatto partiti in questi giorni, dureranno poco meno di un anno, e consentiranno il risanamento radicale dell’edificio, da molti anni alle prese con una lunga serie di problematiche. Prima fra tutte quella delle infiltrazioni e dello scarso isolamento termico e di una generale fatiscenza. Il progetto è pronto da ormai oltre un anno e mezzo, prevede una lunga serie di interventi: sostituzione infissi, rifacimento del cappotto, isolamento termico, rifacimento dell’impiantistica con obiettivo l’autosufficienza energetica. Saranno predisposte pompe di calore, l’edificio sarà alimentato da pannelli fotovoltaici e si procederàsostituzione di ...

Paura stamattina, 18 maggio 2024, nel centro storico di Firenze . I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 10 in Piazza del Duomo per soccorrere un turista che è stato colto da malore mentre visitava la Cupola di Brunelleschi L'articolo ...

Incendio in abitazione, donna salvata - Incendio in abitazione, donna salvata - Una donna è stata soccorsa durante la notte a Malnate dopo un incendio all'esterno della sua abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente. Una donna è stata soccorsa nella notte tra ...

In fiamme due aziende di trasporti e un’agenza di pompe funebri - In fiamme due aziende di trasporti e un’agenza di pompe funebri - Un vasto incendio è divampato ieri in un capannone situato in via Casilina nel comune di Calvi Risorta, nel quale operano due società: una ditta di ...