Il Summer Camp al Castello avvicina i bambini all’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Ci sono già liste d’attesa per alcune delle settimane deidi Fondazione Brescia Musei. Tante sono state le richieste arrivate dalle famiglie per ii estivi che si terranno dal 10 giugno al 6 settembre, a Museo di Santa Giulia, ine in Pinacoteca Tosio Martinengo, pensati perree adolescenti, far conoscere il lavoro di alcuni maestri contemporanei e del passato e far sperimentare tecniche artistiche diverse. La proposta, dalle 8.30 alle 15.30, dal lunedì al venerdì, si articolerà in otto percorsi diversi per le famiglie della città e della provincia: un modo piacevole e istruttivo per far vivere e animare il patrimonio culturale di Brescia. L’edizione 2024 porta molte novità: per quanto riguarda gli spazi, in ...