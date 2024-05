Il Giappone nei disegni di Brenna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Fino al 7 giugno, alla Galleria The Art Company di via Borgovico 163, è possibile visitare la mostra “made in Japan“ dell’artista comasco Andrea, aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato su appuntamento. "In questa mostra di scena è il– spiega il curatore, Luigi Cavadini – di cui l’artista propone una lettura e una narrazione che bene esprime il senso del tempo" attraverso figure come quelle di samurai e geishe. "Il tutto con una pittura che è commistione di disegno a matita, che definisce con un intervento sottile la tridimensionalità dell’immagine, e di un colore rugginoso". Info 338.7793082.