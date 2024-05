Il clima influenza il commercio internazionale - studio svela cosa potrebbe accadere

(Di domenica 19 maggio 2024)e impatti possibili sul, unostima i possibili scenari.. Il cambiamentotico rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo, con effetti che si estendono ben oltre l’ambiente naturale,ndo economie e società su scala globale. Un recenteha messo in luce come queste variazionitichero avere un impatto significativo sul, con perdite economiche pesanti. Cloima e, le stime dello(Foto Canva) notizie.comIlglobale dipende fortemente da rotte marittime ...

L’ Osservatorio sulle Innovazioni nel Settore Pubblico (OPSI) che fa capo all’ OCSE pubblica come Caso di Studio il piano di fabbisogno del personale e le procedure di reclutamento recentemente realizzate dalla Camera di Commercio di Cosenza. Dopo ...

Motonautica, presentata la 71ma edizione del Raid Pavia-Venezia - Motonautica, presentata la 71ma edizione del Raid Pavia-Venezia - Presentata nella sede dell’Associazione Motonautica di Pavia – alla presenza di Enrico Beltramelli (da poco riconfermato come Presidente della Motonautica Pavia), Angelo Poma (Vicepresidente del Comit ...

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari presentano i risultati dell’attività operativa relativa all’anno 2023. - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari presentano i risultati dell’attività operativa relativa all’anno 2023. - Nel 2023 il Nucleo Carabinieri TPC di Bari, nell’ambito delle diverse attività concluse nelle regioni di Puglia e Basilicata, ha ...

“Genova BeDesign Week” 2024: il design torna protagonista per le strade del centro storico - “Genova BeDesign Week” 2024: il design torna protagonista per le strade del centro storico - Il design torna protagonista per le strade del Centro Storico con il ritorno da mercoledì 22 a domenica 26 maggio della “Genova BeDesign Week” 2024, la manifestazione del design a cielo aperto che anc ...