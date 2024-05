Sale la febbre dell’overtourism Per ogni residente ci sono 11 turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Un letto d’albergo su tre praticamente occupato, in media,giorno dell’anno. E una presenza, in proporzione, di 11per. È solo un assaggio del peso che l’overtourism ha sulla nostra provincia. A tradurlo in numeri, che oggi pesano sulla schiena di Firenze e dei comuni limitrofi, facendola scricchiolare, è la mappa digitale realizzata dall’istituto Demoskopika che ha messo a punto il cosiddetto Indice Complessivo di Sovraffollamentoco (Icst). Cioè? Un metro che consente, in via sperimentale come riportato dall’Ansa, di valutare il sovraffollamentoco attraverso una combinazione di cinque indicatori che riflettono diverse dimensioni dell’impattoco. E capire quali conseguenze ha sulle sue ’vittime’ predilette come ...