Calvino diventa un mondo virtuale Premiato il talento degli studenti

(Di domenica 19 maggio 2024) "L’occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose" scriveva Italonel suo "Le città invisibili" e i ragazzi dell’istituto comprensivo Caponnetto di Monsummano lo hanno preso alla lettera ispirandosi al suo romanzo per creare una loro città ideale e renderla visitabile attraverso la realtà. È così che le classi 2 B, 3B e 3E seguite nel lavoro dalla professoressa di lettere Sara Picchi, con i colleghi professori di arte Claudia Lepori e Sandro Pisanello delle scuole medie Giusti di Monsummano sono stati premiati a Pistoia per il concorso Sì Geniale. L’istituto comprensivo Caponnetto, diretto dalla dottoressa Delia Dami, ha portato a casa 3 riconoscimenti. Uno di questi è andato ai bambini delle classi 3C, 4C e 4B delle scuole elementari Arinci, seguiti dalla maestra Francesca Camuglia, che hanno lavorato al progetto ...