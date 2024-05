Kr70m16-Cutro - quando il teatro denuda la realtà

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 19 maggio 2024) Non è ancora uno spettacolo, e infatti è stato presentato nelOscar di Milano come un “work in progress”, una lettura scenica. Nello stesso tempo «» è molto di più che uno spettacolo, perché tre attori con quattro leggìi , pur sulla base di un testo ancora in elaborazione, scavano, con l'aria di appena toccare, temi profondi storici e sociali, come sono le grandi tragedie...