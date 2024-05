Il Po perde Romano Gialdini Era lui l’ultimo dei pontieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Conse ne va un altro pezzo di storia di quel ’Mondo Piccolo’ legato alle storie del fiume Po.è deceduto a 85 anni di età. Abitava a Boretto, dove aveva legato il suo nome alla ’Casa dei’, un piccolo museo dedicato ai ponti di barche e al mestiere dei. Un museo che, figlio delcapo pontiere Dino, ha voluto per ricordare il vecchio ponte di barche sul Po, che fino alla fine degli anni Sessanta collegava Boretto alla sponda mantovana di Viadana, prima dell’avvento del ponte in cemento., fino a tempi recenti, aveva continuato ad accogliere visitatori e scolaresche in quel museo, mostrando oggetti e immagini significative del ponte di barche allo scopo di ...