La cantante Sarah vince Amici - nella finalissima battuta la ballerina Marisol

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 19 maggio 2024) La, classe 2006, ha vinto la finale di, in diretta in prima serata su Canale 5. Dopo otto mesi la giovane di Vigevano - che in questi mesi ha pubblicato i brani Touché, Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica, contenuti nell’ep omonimo - è stata scelta dal pubblico da casa., che prima di partecipare al talent show frequentava il liceo linguistico , nel 2022 è stata...