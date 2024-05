Canonizzata vent’anni fa Omaggio a Santa Gianna

(Di domenica 19 maggio 2024) Un pomeriggio diverso in piazza Formenti a Magenta. Davanti al palazzo comunale è stata celebrata, lamagentina che ha devoti in tutto il mondo. L’associazione a lei dedicata, presieduta da Francesco Bigogno, ha voluto ricordare il ventennale della canonizzazione con un momento musicale davanti a tutti i passanti. Tante le persone incuriosite che si fermavano ad ascoltare. Accanto c’era anche il banchetto di Poste Italiane per l’annullo filatelico speciale in onore dial quale si è aggiunto quello di Poste Vaticane. "Abbiamo ricordatoe il marito Pietro Molla con alcuni scambi di lettere – ha commentato Francesco Bigogno – La prima lettera risale al febbraio del 1955 quando non erano ancora sposati. Lei diede, per la ...

