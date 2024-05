Presenze in calo - ma l’evento resta prezioso

(Di domenica 19 maggio 2024) La Nove Colli e la Fiera internazionale del ciclismo Cicloevento, hanno un impatto importante anche sull’economia turistica. Gli iscritti sono quasi la metà rispetto agli anni precedenti del boom, tuttavia la manifestazione ha ancora tanto da dire, con gli albergatori ad esempio che in questo settimana lavorano, mentre in altre località il mercato turismo è quasi fermo o legato comunque a poche. Al Grand Hotel Da Vinci, Paola Batani è soddisfatta: "La Nove Colli ha avuto anche per noi un po’ di flessione, tuttavia stiamo lavorando e si tratta di una gran bella manifestazione, che da lustro a Cesenatico e colloca la città ai vertici del cicloturismo". Silvia Pasolini dell’Hotel Lungomare e dell’Hotel David di Villamarina lancia una proposta: "Va bene l’aspetto agonistico, ma dobbiamo pensare anche all’accoglienza per chi vuole divertirsi, ai ristori con prodotti ...

