Maccarone all’attacco | Noi unica alternativa

(Di domenica 19 maggio 2024) Gianfranco, candidato di Centrodestra e indipendenti per Montepulciano: sanità ed economia appaiono al centro del suo impegno, ritiene che Nottola sia stata trascurata? "Molti servizi soffrono per carenza di personale e non è accettabile che medici, infermieri e personale sanitario debbano sopportare turni massacranti. La Regione ha le principali responsabilità, ma il Comune ha sottaciuto il problema piuttosto che schierarsi apertamente con i professionisti che hanno protestato pubblicamente. Il nostro ospedale va difeso a spada tratta oltre il tornaconto politico e questo non è stato fatto". Qual è lo stato dei rapporti tra amministrazione e imprenditoria locale, Nobile incluso? "In questi anni poco è stato fatto sia per le infrastrutture sia per sostenere il mondo produttivo. Sono note le criticità di Vecchia Cantina e Frantoio e sulla promozione e ...