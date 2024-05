Donne in fuga da proteggere Comuni mobilitati per pagare gli affitti delle case-rifugio

(Di domenica 19 maggio 2024)violentate, picchiate, maltrattate da mariti e compagni. Come proteggerle? Il problema lo prende in carico lo Stato che le accompagna fuori dalla loro abitazione per allontanarsi dalle violenze ma poi chi provvede al mantenimento die figli minorenni? In prima linea ci sono idi residenzache sono chiamati ale rette dità d’accoglienza. Nel solo 2023, le spese per dare un tetto e un pasto a questefuggite da situazioni di violenza domestica sono state circa 250mila euro. Adovrebbe essere in buona parte la Regione ma a guardare il rendiconto si vede che da Ancona sono arrivati ben pochi soldi, appena 34mila 072 euro, il 20 per ...

