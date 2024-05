Il meeting della discordia La kermesse di nuoto si trasferisce a Livorno per il quarto anno di fila

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) EMPOLI Il conto alla rovescia è ormai cominciato. La prossima sarà la settimana che porterà alla trentunesima edizione deldi"Città di Empoli", organizzato dalla locale società T.N.T. Empoli. Oltre novecento atleti provenienti da tutta Italia sono pronti a scendere in vasca da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Una vetrina importante per tutta la città. Anzi no. Per ildi, infatti, la prestigiosa manifestazione si svolgerà ancora una volta alla piscina Camalich di. Il motivo? L’indisponibilità dell’impianto natatorio adiacente al parco di Serravalle. Almeno secondo il presidente e direttore tecnico del T.N.T. Empoli, Giovanni Pistelli. "È uno smacco notevole per la città, non certo per la manifestazione che anche quest’ha ...