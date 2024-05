Ortopedia di Pescia - un’eccellenza Investimenti per quasi due milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Un post del governatore regionale Eugenio Giani per elogiare urbi et orbi il reparto didell’ospedale di. L’impegno dello staff ha infatti consentito al setting di tornare ad essere autonomo. "La struttura die traumatologia del nostro ospedale S.S. Cosma e Damiano - scrive Giani - è stata trasformata da semplice a complessa e questa conversione riconosce e valorizza la crescita numerica e professionale compiuta, in particolare negli ultimi due anni, sia nella traumatologica elettiva, con particolare riguardo alla chirurgia artroscopica (usata per diagnosticare patologie ed effettuare ricostruzioni), che in quella d’urgenza. Un importante risultato che conferma il nostro impegno per una sanità territoriale sempre più all’avanguardia". La nuova struttura, voluta dalla direzione generale della Asl Toscana ...