(Di domenica 19 maggio 2024) Prima l’esposizione alla. Poi il corteo per le vie della città, fino alla caserma di via Monti. Decine di appassionati hanno potuto ammirare ieri mattina in piazza XXVI Maggio i mezzi storici del Club milanese automotoveicoli d’epoca (Cmae) e le "dei carabinieri, vale a dire le macchine di servizio abitualmente utilizzate dai militari dell’Arma per il pronto intervento. In particolare, nel corso della manifestazione "Un tuffo nel passato", i partecipanti hanno osservato da vicino tutti i dettagli di vetture e motociclisi del Gruppo automotodella Pastrengo. A esposizione conclusa, è partito il corteo, che ha attraversato anche la sede del 3° Reggimento carabinieri Lombardia, per poi concludere alla caserma Montebello di via Monti. Il Cmae è stato fondato il 5 febbraio 1969 da un ...

Le “gazzelle“ storiche in mostra sulla Darsena - Le “gazzelle“ storiche in mostra sulla darsena - Prima l’esposizione alla darsena. Poi il corteo per le vie della città ... XXVI Maggio i mezzi storici del Club milanese automotoveicoli d’epoca (Cmae) e le "gazzelle" storiche dei carabinieri, vale a ...

A Milano le auto storiche dei Carabinieri - A Milano le auto storiche dei Carabinieri - Evento "Un tuffo nel passato con il Cmae e le gazzelle storiche dei Carabinieri" in darsena a Milano, 18 maggio 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI (ANSA). (ANSA) ...

Get Out And Drive #20/24, gli eventi del fine settimana - Get Out And Drive #20/24, gli eventi del fine settimana - Ogni settimana Ruoteclassiche vi propone cinque eventi che andranno in scena nel weekend. Tra appuntamenti espositivi, se non siete in vena di tirare fuori la storica dal garage, e i classici raduni O ...