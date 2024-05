Delpini ai politici | no ai protagonismi | Oggi servono alleanze costruttive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Sono stati i giovani al centro dell’incontro tra l’arcivescovo di Milano Marioe i sindaci della provincia di Monza e Brianza. Nella giornata di ieri la Sala Verde della sede provinciale di via Grigna a Monza, ha infatti accolto l’arcivescovo metropolita di Milano per proseguire il dialogo avviato dal 2018 con i sindaci e gli amministratori della Zona pastorale V, comprendente i 7 decanati di Monza e Brianza. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sull’importanza di fare rete fra amministrazioni locali soprattutto per supportare la crescita dei giovani e la loro fiducia nel futuro. La Commissione di Zona, con l’aiuto dell’arcivescovoe il supporto dell’Università Cattolica di Milano e dell’Istituto Toniolo, ha avviato da due anni con le parrocchie, le associazioni, le scuole, le imprese e le altre istituzioni, un ...