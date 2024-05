Omicidio dopo la lite al bar Investe per errore l’amico e lo uccide Avevano discusso con dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Una cena tra amici e coetanei, la classica rimpatriata che doveva essere l’occasione per trascorrere qualche ora di divertimento, si è trasformata invece in tragediaunaal bar con un gruppo di giovani. Alla fine a perdere la vita, travolto proprio da un amico, che probabilmente l’ha scambiato per uno deidel gruppo rivale, è stato Giampiero Larivera, 55enne di Pedaso, paesino della costa marchigiana. Durante la scorribanda in auto è stato centrato anche un 24enne di Campofilone, che si trovava con il gruppetto deiprotagonisti del litigio con i più adulti.esser stato identificato dai carabinieri il conducente dell’auto, Silvano Asuni, 54 anni, benzinaio originario di Pedaso ma residente a Monterubbiano, si trova ora in stato di fermo per...