Da Versace a Pike Prove mancanti - bugie e giurati pentiti Tutti i misteri irrisolti

(Di domenica 19 maggio 2024) Pandolfi Da dove vogliamo iniziare? Dal 15 luglio 1997 (delitto) o dal 15 febbraio 1998 (delitto Pake)? La vita di Chico si è rovesciata in quei sette, stramaledetti mesi. Il 15 luglio 1997 a Miami viene ucciso a colpi di pistola lo stilista Gianni. Dopo sette giorni si trova l’assassino, suicida. Andrew Cunanan, ex gigolò omosessuale di alto bordo, braccato dalla polizia, si spara in una casa galleggiante. Ma questa ricostruzione ufficiale del suicidio ha sempre lasciato molti dubbi e Chico Forti, che in quel momento era un po’ tutto a Miami (giornalista, immobiliarista, produttore tivù, organizzatore di sfilate di moda) decide di acquistare quella casa. Indaga e fa indagare. La versione ufficiale sulla morte di Cunanan fa acqua da tutte le parti, come la stessa casa galleggiante che dopo qualche settimana viene trovata affondata. ...