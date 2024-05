Aggiungi un posto a tavola Da Dorelli a Simeoli Il premio parla brianzolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) È Marcoad aggiudicarsi il riconoscimento nazionale Garinei & Giovannini, iniziativa giunta all’ottava edizione e promossa dall’associazione Sgb 1982 di Seregno, con il supporto degli eredi dei due autori, registi, imprenditori, riconosciuti a pieno titolo come i fondatori e i mostri sacri del teatro musicale italiano e, più in generale, del mondo dello spettacolo. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio al teatro San Rocco. E ilarriva in un anno importante, visto che il 2024 corrisponde al cinquantesimo anniversario di “un“, di cui è ora attore (nel ruolo del sindaco Crispino) ma anche regista, con rappresentazioni già di successo avvenute sia nella città di Milano sia a Torino. Unche vuole ...