Taglio degli alberi nei quartieri | Non è vero che uno vale uno

(Di domenica 19 maggio 2024) "Unouno? Niente di più sbagliato". E’ il professor Fabrizio Cinelli, arboricoltore, docente di Storia e scienza del paesaggio a Ingegneria edile-architettura di Unipi, a criticare alcuni tra i basilari principi del rinnovo arboreo del Comune. "Il Comune ci deve dire quanto volume di chioma e cioè quanti metri cubi ha tagliato e quanta chioma ha ripiantato. Conta la chioma; è inutile dire ho buttato giù un tronco di una pianta di primaria grandezza ma l’ho sostituito con il tronchetto di una pianta di terza grandezza che forse, forse tra 30 anni darà dei benefici a seconda di tantissimi fattori non da ultimo l’ombra". Perché è importante la chioma? "Ho condotto uno studio nei quattro mesi estivi del 2023 in via G. Pisano coi pini abbattuti e sostituiti coi ligustri e le vie limitrofe di via Baracca e via Fratelli Rosselli. Ho usato l’Extech HT-200, uno ...