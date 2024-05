Bimba malata e insultata Mattarella spazza via l’odio social | Complimenti Asia - sei bravissima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Fare un video in quelle condizioni, pallida e calva. Ma non si vergogna? E non sarà che fare pena è diventata una moda? Sono potenti le parole. Strappano sorrisi, la pelle. Svelano quanto di umano resta in noi. Poco, se si pesano quelle indirizzate a una ragazzina sotto chemio e senza capelli. Tantissimo, se quella ragazzina fa sobbalzare anche. Sul profilo Instagram del Quirinale il presidente le scrive: "ho visto il tuo video, seiper la tua forza e auguri!"., un continente. Tutta la potenza della vita che resiste alla deriva della malattia e alla tentazione di farsi sempre più piccola, di sparire. A 14 anni, con una neoplal rene, ha risposto a chi ha avuto il coraggio di offenderla: "Scusa se faccio la chemio per un tumore che ...