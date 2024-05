Protezione civile Missione addestramento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Un corso sul rischio idrogeologico per la. Nel fine settimana si è svolto a Canegrate per 16 dei volontari del gruppo diun momento formativo e addestrativo sul rischio idrogeologico, sulla messa in sicurezza dell’area di cantiere e del personale che opera e sull’utilizzo dei Dpi e delle attrezzature in dotazione al gruppo. Fra le varie fasi anche quella del riempimento e trasporto dei sacchi di sabbia, creazione di un sopralzo arginale, realizzazione di una coronella e impermeabilizzazione dell’argine. Queste sono solo alcune delle tematiche affrontate: i volontari hanno anche realizzato un circuito chiuso di spostamento dell’acqua con vasche di rilancio, motopompe, elettropompe e manichette. "Si sono esercitati a lavorare in sinergia, con attrezzature diverse tra loro, con ognuno ...