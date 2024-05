Eum - la casa editrice dell’Università | Oltre 700 pubblicazioni all’attiv - siamo nelle librerie di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) La sua missione è quella di essere a servizio della ricerca e della divulgazione scientifica, ma è anche punto di riferimento di docenti, studenti, lettori esigenti e della cultura in generale. Conosciute con l’acronimo Eum, le "Edizioni Università di Macerata" operano dal 2006 come marchio editoriale del Centro per le edizioni dell’ateneo, istituito due anni prima dall’allora rettore Roberto Sani, sul modello delle University press di tradizione anglosassone. Dopo aver dato impulso in Italia a tale ramo dell’editoria, Eum è oggi una delle più accreditate tra le circa trenta case editrici universitarie, consettecento, tra monografie, saggi e riviste scientifiche, che spaziano dall’ambito giuridico a quello umanistico e delle scienze economiche, politiche e sociali. Un catalogo editoriale cresciuto ...