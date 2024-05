Sport in tv oggi domenica 19 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

19 maggio 2024, una nuova giornata di sport tutta da vivere. Fari puntati sulla quindicesima tappa del Giro d'Italia. La Corsa Rosa affronterà probabilmente la tappa più complicata dell'intero percorso. I corridori, infatti, dovranno disimpegnarsi tra Mortirolo e Mottolino e vedremo cosa accadrà e chi avrà le gambe per attaccare. Terranno banco poi i Mondiali di judo di Abu Dhabi con Susy Scutto e Odette Giuffrida a caccia delle medaglie, mentre Andrea Carlino e Angelo Pantano cercheranno di fare più strada possibile per acquisire punti.