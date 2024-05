Makari 2 - L’Isol - Hannibal Lect -r, Report o Fazio? La tv del 19 maggio

(Di domenica 19 maggio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il lusso della giovinezza”: un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de ”La città del sole”: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato. Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. L’episodio di ...

