Le presidenziali Usa tra galera e ospizio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La sentenza della corte d'appello federale di Washington alla fine è arrivata e per Donald Trump non sono buone notizie. Il tribunale ha infatti deciso che l'ex presidente e attuale candidato alle primarie repubblicane per la corsa alla presidenza non gode dell'immunità per le accuse di aver cospirato nel tentativo di ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020. «Abbiamo bilanciato gli interessi dichiarati dell'ex presidente Trump nell'immunità esecutiva con gli interessi pubblici vitali che favoriscono il proseguimento di questo procedimento giudiziario», ha scritto la corte nella sua sentenza, concludendo «che l'interesse per la responsabilità penale, sostenuto sia dal pubblico che dal ramo esecutivo, supera i rischi potenziali di rallentare l'azione presidenziale e di consentire controversie vessatorie». Insomma, l'ex presidente Trump per il tribunale di Washington «è diventato ...