Anna Falchi e quella frase assurda su Sinner | ecco cosa ha detto a La Vita in Diretta | è bufera

Roma, 2 febbraio 2024 – "Diciamo che non ha fatto un’operazione simpatia”. Così Anna Falchi ha commentato in tv la scelta di Jannik Sinner di ... (quotidiano)

Tutti pazzi per Jannik Sinner. A La vita in diretta, il programma di attualità e di informazione di Rai 1, il grande trionfo del tennista ...La showgirl ha definito il tennista “poco empatico e freddo” per aver rifiutato l'invito di Amadeus, ma il suo appunto non tiene conto del calendario di tennis ...Dopo i gossip degli ultimi giorni, il vicesegretario della Lega ha confermato di stare frequentando Anna Falchi.