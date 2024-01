Ecco il bonus sepoltura | come ottenere mille euro quando muori Chi ne ha diritto e dove

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Morire a Tropea - dopo aver vissuto nell'incantevole Perla del Tirreno con spiagge bianche, acqua cristallina, panorami da sballo, mura e torri medievali d'ora in poi sarà un po' meno amaro. Almeno a livello economico. Perché chi sceglie di farsi cremare otterràdi, cifra che al povero defunto, ahilui, servirà a niente, ma che potrà almeno fornire un sostegno economico ai familiari in lutto. Sì, un veromesso a disposizione dal Comune -quelli più classici per auto, moto e serramenti - per combattere la penuria di posti nel camposanto del paese calabrese (provincia di Vibo Valentia) di 6mila abitanti. «L'idea è venuta a me qualche tempo fa mentre riflettevo e pensavo che nelle ultime mie volontà lascerò di essere cremato - racconta il sindaco Giovanni Macrì, 54 anni - In ...