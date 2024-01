Napoli-Inter | ‘Supercoppa’ d’Italia | Lautaro Martínez liquida il Napoli e fa dell’Inter ‘Supercampen’

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 gennaio 2024) 2024-01-22 23:05:34 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: L’egemonia dell’nellanon ha fine. La rivale dell’Atlético agli ottavi di Champions League ha vinto 1-0 contro il, rivale del Barcellona,e concatena tre titoli consecutivi. Un gol finale di(91?) ha regalato a Simone Inzaghi la sua quinta Supercoppa. Ne ha due con la Lazio e tre con l’. Restano indietro Capello (4) e Lippi (4). Nessuno ne ha di più. Dal canto suo, ‘El Toro’, eletto ‘MVP’, ha già accumulato 123 gol con l’. Eguaglia Christian Vieri come nono capocannoniere di tutti i tempi dei nerazzurri....