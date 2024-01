Chiara Ferragni | famosissimo marchio mondiale annulla la campagna con l’influencer italiana | intanto lei torna sui social con le foto di famiglia

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo Safilo, anche ilCoca Cola ha rivisto gli accordi contrattuali condopo lo scoppio del ‘Balocco Gate’. Non è bastata la pubblica ammissione del, che si è scusata per aver commesso un “errore di comunicazione” in seno all’iniziativa commerciale da lei promossa in collaborazione con l’azienda Balocco.ha infatti sponsorizzato sui suoiil Pandoro Pink Christmas assicurando che i proventi avrebbero contribuito a una donazione per l’Ospedale Regina Margherita. Tuttavia la Balocco già nel mese di maggio aveva donato 50mila euro all’azienda ospedaliera. Pertanto l’Antitrust ha comminato alla società che fa capo all’imprenditrice una sanzione da 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette. La vicenda ha scatenato un forte clamore ...