Trani-Corato | incidente | due morti | tre bambini fra i feriti In serata

È di due morti e di tre feriti, tra cui una bambina di un anno e un bimbo di sei anni, il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Trani e Corato, a nord di Bari. Le vittime sono due uomini di 60 e 40 anni circa. I feriti sono una donna di 37 anni e la figlia di un anno: classificate come codici rossi sono state soccorse dal personale sanitario. Le dinamiche dei fatti sono ancora in fase di ricostruzione.