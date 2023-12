Nuoto | Europei vasca corta | Ciampi | De Tullio | Quadarella e le 4x50 stile libero in finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Otopeni, 5 dic. - (Adnkronos) - Cinque pass per le finali, sette per le semifinali e un primato personale nella prima sessione di batterie dei 22esimi campionatidiinin svolgimento nel bellissimo Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre. Matteoritrova smalto e classe, Marco Deconferma le ultime certezze. I due azzurri ruggiscono fin dal mattino e si qualificano per ladei 400con il quarto e l'ottavo crono per ambizioni che possono essere giustificate. Il 27enne pontino, ma ormai di casa a Livorno - tesserato per Esercito e Livorno Aquatics, seguito da Stefano Franceschi, argento europeo in carica - nuota sciolto in 3'39"69, con un bel passaggio in ...