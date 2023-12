Non vogliono integrarsi | Mieli e l' Islam | la verità che smaschera la sinistra italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lungo confronto a Quarta repubblica, su Rete 4, sul tema, immigrazione e integrazione. Tra gli ospiti di Nicola Porro c'è l'ex direttore e oggi editorialista di punta del Corriere della Sera, Paolo, che va dritto al punto sgombrando ogni equivoco sulle comunitàiche più integraliste presenti nelle nostre città. "Loro none noi dobbiamo convivere con chi rifiuta l'integrazione. Dobbiamo entrare in queste comunità e combattere questa battaglia culturale", spiega. Parole chiare che suonano come una lezione a quellache in nome di parole d'ordine dal sapore ideologico come "accoglienza" e, appunto, "integrazione", sembra spesso chiudere gli occhi sulla realtà dei problemi sociali che comporta la convivenza tra culture ...