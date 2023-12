Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi in tv | orario Eurolega basket | programma | dove vederla | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’torna in campo adi Baviera stasera per cercare di ritrovare la via della vittoria in. I meneghini scendono in campomartedì 5 dicembre al Bmw Park di– inizio del match alle ore 20:30 – contro i tedeschi delnel match valido per la dodicesima giornata della regular season 2023-2024. Le due squadre sono entrambe fuori dalla zona playoff, conin profonda crisi sia in Europa sia in Italia,con la sconfitta di Sassari è uscita dalla top 8 in campionato. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio di Ettore Messina, confermato però dalla dirigenza fino al 2026. Ma, sicuramente, una striscia negativa che continuasse ancora in Europa ...