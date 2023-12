Sarah Jessica Parker è d’ispirazione per i regali di Natale

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilsta arrivando, ma questa voltaha ben pensato di aiutare i suoi fan con una lista di suggerimenti per individuare il regalo perfetto pensato per amici e famiglie e con budget variabili. La corsa aidiha inizio. Allora perché non lasciarsi ispirare da alcune proposte delle celebrità? Ancheha qualche consiglio da propinare ai suoi fan. Avendo interpretato per anni una shopping addicted come Carrie Bradshaw in Sex and the City, i suoi consigli glam sono più che apprezzati, ancor di più se riguardano ipotetiche scelte da piazzare sotto l’albero. Crediti: Ansa/Elements Envato – VelvetMagIn vista del prossimo...