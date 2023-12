Delmastro | il sottosegretario imputato insiste | “Cospito influencer della sinistra | vanno da lui come alla Mecca Rivendico ciò che ho fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “L’Italia è quel Paese strano dove quando sei indagato osei un mostro, sbattuto sui giornali, ti possono portare in cella senza passare dal via, senza che tu sappia neanche perché. Poi quando finalmente diventi condannato ti si aprono le porte di quel sinistro perdonismo, per cui lo stessodiventa l’, a cuise fosse la”. A dirlo, durante un evento di Fratelli d’Italia in Valle d’Aosta, è ilGiustizia Andrea, rinviato a giudizio nei giorni scorsi per rivelazione di segreto in relazionevicenda di Alfredo, l’anarchico detenuto al 41-bis e protagonista nei mesi scorsi ...