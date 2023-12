Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani? La classifica e tutte le cifre da Sinner a Berrettini

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Jannikè il tennista italiano che ha guadagnato piùnel 2023, limitandosi esclusivamente ai premi in denaro ottenuti per i risultati sportivi (in sostanza gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei vari tornei in base alla qualità del proprio cammino agonistico) e senza gli introiti derivanti dagli sponsor e da attività di altro genere. L’altoatesino ha infatti portato a casa 8,35 milioni di dollari statunitensi (circa 7,66 milioni di euro) ed è addirittura il quarto al mondo nel Prize Money Ranking alle spalle del serbo Novak Djokovic (15,96 milioni), dello spagnolo Carlos Alcaraz (10,75 milioni) e del russo Daniil Medvedev (9,24 milioni). L’azzurro ha saputo vincere il Masters 1000 di Toronto e i tornei ATP 500 di Vienna e Pechino, oltre a risultare trascinante in Coppa Davis (il trionfo di Malaga assicura altri 700.000 euro, ma ...