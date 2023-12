Altre News in Rete:

Emergenza Casa, clamoroso a Capri: la parrocchia sfratta famiglie disagiate

... Vi invitiamo ad assolvere alla Vostra missione, secondo i principi cardine, che continuamente vengono richiamati da un grande uomo qualeFrancesco.

Il Papa "sfratta" il cardinal Burke. Crescono paura e silenzio in ... ilGiornale.it

Papa Francesco ha mandato via il cardinale Burke dal 1° dicembre ... Open

Il Papa "sfratta" il cardinal Burke. Crescono paura e silenzio in Vaticano

Francesco ha annunciato di voler togliere stipendio e appartamento all'americano Raymond Leo Burke che aveva chiesto chiarimenti sul Sinodo ...

Stipendio a rischio per Burke La verità sulla lettera (non ancora recapitata)

Le rivelazioni di Open sulla richiesta di 10mila euro in affitto al cardinale per rimanere nella sua casa non trovano conferma, per ora. Ecco cosa ha scoperto IlGiornale.it ...