Ho mangiato carne coltivata in laboratorio nell' unico ristorante al mondo che la mette in menù

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’unica cosa che fa storcere il naso - se la si guarda con occhi da italiano - è la presentazione insieme alla pasta (orecchiette, tra l'altro non pugliesi). Per il resto, il sapore e la consistenza del pollo coltivato inimpiattatoa macelleria-bistrot Huber’s Butchery di Singapore - al momento l’alad avere inlain vitro - sono identici a quelli del pollo convenzionale. Ebbene sì, identici. Così, mentre in Italia è stato di recente dato il via libera al disegno di legge che vieta produzione e distribuzione di- in attesa di una pronuncia da parte dell’UE, il ddl non è però stato firmato dal Quirinale -a città-stato asiatica la food revolution è ...