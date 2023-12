Calendario sci alpino oggi | orari 3 dicembre | programma Beaver Creek e Tremblant | tv | startlist

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Si spera possa essere una domenica di gare per la Coppa del Mondo di sci. Le donne replicano nuovamente acon un secondo gigante, mentre gli uomini proveranno a gareggiare in superG, dopo la cancellazione delle due discese di. Federica Brignone va a caccia di un fenomenale bis sulle nevi canadesi, dopo la straordinaria vittoria di ieri. Marta Bassino, invece, vuole del primo podio della stagione, mentre Sofia Ga punta a riconfermarsi dopo l’ottimo settimo posto, seconda Top-10 consecutiva in gigante. Purtroppo il maltempo è stato l’autentico protagonista di questa tre giorni di. Anche la seconda discesa è stata cancellata ed ora la speranza è quella di disputare almeno l’odierno superG. Sarebbe la prima gara della velocità ...